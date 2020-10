Kasımpaşa - Göztepe: 0 - 0

23 Ekim 2020 Cuma, 22:07

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan Carius), Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Marko, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Guilherme (Dk. 89 Ndiaye), Brown

SARI KARTLAR: Ramazan Köse (Kasımpaşa) - Soner Aydoğdu (Göztepe)

Süper Lig’de 6’ncı haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

8’inci dakikada Koita ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Hodzic’in çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

13’üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Hodzic, kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

20’nci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde topla buluşan Ideye’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

35’inci dakikada Kasımapaşa sağ kanattan korner kazandı. Yusuf Erdoğan’ın ortasında ceza sahasında oluşan karambol sonrasında kaleye yönelen topu, Mossoro çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

49’uncu dakikada Hajradinovic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Koita’nın uzak mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.

51’inci dakika Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hajradinovic’in önünde kaldı. Sağ çaprazda topla buluşan Hajradinovic’in çizgiye hareketlendikten sonra yaptığı vuruşta direğe çarpan top auta gitti.

55’inci dakikada Haddadi’nin kullandığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan Aytaç, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topu kornere tokatladı.

66’ncı dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi ortasını yaptı. Kaleci İrfan Can’ın yumrukladığı top Koita’ya çarpıp Yusuf Erdoğan’ın önüne düştü. Yusuf’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

87’nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ortasını yaptı. Arka direkte boş durumdaki Varga’nın vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Hajradinovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.