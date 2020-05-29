Kasımpaşa'nın 'koronavirüs' hassasiyeti

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:37

Ligin açılış haftasında 5 oyuncusu koronavirüs çıkan Malatyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da, TFF sağlık yönetmeliğinin işletilmesi için federasyona başvuruda bulunacağı öğrenildi. Kasımpaşa testlerin eksiksiz yapılmasını istiyor.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

