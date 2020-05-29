Kasımpaşa'nın 'koronavirüs' hassasiyeti
Kasımpaşa testlerin eksiksiz yapılmasını istiyor.
Ligin açılış haftasında 5 oyuncusu koronavirüs çıkan Malatyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da, TFF sağlık yönetmeliğinin işletilmesi için federasyona başvuruda bulunacağı öğrenildi. Kasımpaşa testlerin eksiksiz yapılmasını istiyor.
Öte yandan Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
- Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı
- Bodrum'daki görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi
- İmamoğlu paylaştı! 74 gün sonra İstanbul'da cuma namazı
- Annesini bekleyen yavru tilki kameraya böyle yansıdı
- ‘Jüri değişecek’ yorumundan dikkat çeken paylaşımlar
- Ankara'da kar sürprizi
- Uzmanı uyardı... Maske kullanırken en sık yapılan yanlış
- İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada
- Serçelerin 'ekmek kavgası' kameraya böyle yansıdı