Kaş’ta AKP’liler ormanı talan etmekten yargılanıyor
Kaş’ın Ova Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanında tahribat neden olarak toprak ve kum hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle aralarında 4 AKP’linin bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldı.
AKP’li büyükşehir meclis üyesi Tevfik Taner, Kaş Belediye Meclisi üyesi Nihat Uçar, mahalle temsilcisi Osman Deniz Karataç ve Mustafa Bahar, orman arazisinden çıkardıkları kumları kamyon başına 250-750 TL arası bedelle satmakla suçlanıyor. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, “ ‘Ne götürebilirsek kârdır’ mantığıyla hareket edip her yeri talan ediyorlar” dedi.
6 kişinin temmuz ayından itibaren toplamda 3 bin ile 5 bin kamyon (60 bin ile 100 bin metreküp) kumu çeşitli yollarla kendi menfaatları için kullandıkları öne sürülüyor.
CHP’li Bayar, “Ne doğa ne tabiat ne kamu yararı. Hiçbir şey umurlarında değil! Tek düşündükleri kendi menfaatları” diye tepki gösterdi.
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