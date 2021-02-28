Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
Maç içinde Fenerbahçe kulübesini yayınlarken Erol Bulut görüntüsünün altına Rizespor kulübünün logosunu koydular.
Fenerbahçe ile Katarlı naklen yayıncı beIN Sports arasındaki gerginlik sürürken, Sarı-Lacivertlileri kızdıran bir olay yaşandı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kulübeleri yayınlayan beIN Sports, Sarı-Lacivertliler'in kulübesini gösterirken Erol Bulut'un ön planda olduğu bir görüntüde, "Erol Bulut Teknik Direktör" yazısının altına Rizespor Kulübü'nün logosunu koydu. Bu hata Fenerbahçelileri öfkelendirdi.
İşte o görüntü:
Öte yandan Fenerbahçe ile Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeINSports arasındaki gerginliğin sürmesinin ardından hukuki zemine taşınmış, Katarlı yayıncı kuruluş, sarı lacivertli kulübe fikri mülkiyet ihlali davası açmıştı.
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