Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!

28 Şubat 2021 Pazar, 20:43

Fenerbahçe ile Katarlı naklen yayıncı beIN Sports arasındaki gerginlik sürürken, Sarı-Lacivertlileri kızdıran bir olay yaşandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kulübeleri yayınlayan beIN Sports, Sarı-Lacivertliler'in kulübesini gösterirken Erol Bulut'un ön planda olduğu bir görüntüde, "Erol Bulut Teknik Direktör" yazısının altına Rizespor Kulübü'nün logosunu koydu. Bu hata Fenerbahçelileri öfkelendirdi.

İşte o görüntü:

Öte yandan Fenerbahçe ile Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeINSports arasındaki gerginliğin sürmesinin ardından hukuki zemine taşınmış, Katarlı yayıncı kuruluş, sarı lacivertli kulübe fikri mülkiyet ihlali davası açmıştı.