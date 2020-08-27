Katledilen kadınlar anısına yapılan parkları Nazlıaka açacak

27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:08

Çiğli Belediyesi tarafından Köyiçi ve Balatçık mahallelerinde yapılan iki parkın açılışı, 9 Ağustos’ta CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirilecek.

Ordu'da cezaevinden şüpheli bir şekilde firar eden Özgür Arduç tarafından katledilen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in adının verildiği parkın açılışı Balatçık Mahallesi’ndeki yapılacak.

Nazlıaka, bu açılışın ardından geçen yıl haziran ayında Menemen Açık Cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam'ın katlettiği boşandığı eşi Habibe Çevik ve kardeşi Fatma Akta'nın adının yaşatılacağı parkı açacak.