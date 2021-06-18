'Kayaköy halısını gelecek kuşak bilecek'

Fethiye Belediyesi ve S.S. Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde yapımı tamamlanan Kaya Halısı Dokuma Atölyesi hizmete açıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Haziran 2021 Cuma, 07:10
'Kayaköy halısını gelecek kuşak bilecek'
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Tezgâhları tek tek dolaşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Biz yok olmaya yüz tutmuş Kayaköy halısını küçük bir ateş yakarak gelecek kuşaklara değerli bir hale getirebilmek, yeni bir iş kolu haline getirebilmek için ekonomilerine destek sağlayabilmeleri için önümüzdeki süreç boyunca bu bölgedeki gönüllü olmak isteyen bütün arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Burada sadece küçük bir alanda değil evlerde bunu genişleterek de devam etmek istiyoruz. Biz geçmişteki bu tür kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek adına belediye olarak buradaki odalarımız ile birlikte ve bu tür kültürel değerlere önem veren insanlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Coğrafi işareti alan bu değerli ürünlerin de gelecek kuşaklara aktarılması adına hep beraber çalışalım” dedi.


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