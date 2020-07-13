Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği Android 11'den çıkarıldı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:19

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın bir süredir üzerinde mesai harcadığı yeni işletim sistemi Anroid 11'den kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.

Android 11'i geliştiren mühendislik takımından Dan Sandler, sosyal medya platformu Reddit'te yaptığı açıklamada söz konusu özelliği final sürümüne dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarının altını çizdi.

ANDROİD 11 İLE GELECEK YENİLİKLER NELER?

Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.

Beta sürümüne bakılırsa YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar Android 11’in ‘Hızlı Ayarlar’ında özel bir bölüme sahip olacak.

Aynı özellik dahili olarak akıllı telefonun hafızasında yer alan şarkıların da kontrol edilmesini de sağlıyor.

Yeni ‘Güç Menüsü’ Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler gibi seçenekler ile geliyor.

Kartlar kısmında kullanıcılar adından da anlaşılabileceği gibi kredi kartlarını ve bank kartlarını telefonlarında sanal olarak bir araya getirebiliyorlar.

Kaynak: NTV