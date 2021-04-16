Kayıp olarak aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı
Eskişehir'de şubat ayından beri kayıp olarak aranan Emrah Sakarya’nın (29), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Eskişehir’de oturan Emrah Sakarya, şubat ayında ortadan kayboldu. Yakınları Sarıkaya’ya ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Sakarya’nın arkadaşı Defne U.’nun bilgisine başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Defne U. üzerine yoğunlaşan polis ekipleri önceki gün olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
Emniyette yeniden bilgisine başvurulan Defne U., “Cinayeti erkek arkadaşım Ömer Böyüt, kıskançlık nedeniyle işledi. Olay günü Ömer, beni ve Emrah’ı Mihalgazi yolu ormanlık alana götürdü. Burada her ikimizi de ölümle tehdit etti. Aramızda bir ilişki olup, olmadığını defalarca sordu. Daha sonra da av tüfeği ile Emrah’ın kafasına ateş ederek öldürdü. Beni de kimseye söylememem için tehdit etti” dedi.
CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Defne U.’nun ifadesi üzerine ekipler, bölgede arama başlattı. İz arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda Emrah Sakarya’nın cesedine ulaşıldı. Polis ekipleri, bu gelişme üzerine Ömer Böyüt’ü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Böyüt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
TÜFEK İNCELEMEYE ALINDI
Ömer Böyüt’ün cinayette kullandığı av tüfeği ise Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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