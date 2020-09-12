Kaynaklar bitti sıra yurttaşın emekliliğine geldi
Salgının derinleştirdiği ekonomik kriz depreme yol açtı, işsiz sayısı sürekli artıyor.
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