Kaynaklar bitti sıra yurttaşın emekliliğine geldi

Salgının derinleştirdiği ekonomik kriz depreme yol açtı, işsiz sayısı sürekli artıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2020 Cumartesi, 11:33
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