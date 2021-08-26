Kayserispor, Cenk Gönen’i kadrosuna kattı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:08

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, Cenk Gönen’le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Cenk Gönen sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor formaları da giyen 33 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 17 maça çıkmıştı.