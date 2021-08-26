Kayserispor, Cenk Gönen’i kadrosuna kattı
Süper Lig’de Kayserispor, son olarak Denizlispor formasını giyen Cenk Gönen’le anlaştı.
Kayserispor’dan yapılan açıklamada, Cenk Gönen’le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Cenk Gönen sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor formaları da giyen 33 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 17 maça çıkmıştı.
???? Hoşgeldin Cenk Gönen!— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 26, 2021
?? Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
?? Anlaşmanın hem Cenk Gönen’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/VP81aPsoR2
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