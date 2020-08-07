Kayserispor'un teknik direktörü belli oldu
Kayserispor’da Prosinecki’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. Sezonu 17. Sırada bitiren Kayserispor Prosinecki ile yollarını ayırmıştı. Kayserispor’da Alman çalıştırıcının yerine gelecek isim belli oldu.
HES Kablo Kayserispor’da sezonun bitmesinin ardından yolların ayrıldığı Prosinecki’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim netleşti.
Sezonu 17. Sırada tamamlayan Kayserispor’un yeni çalıştırıcısı Bayram Bektaş oldu. Geçtiğimiz ay milli takımdaki görevinden istifa eden genç antrenör Bucaspor, Gaziantep BB, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Ümraniyespor, Elazığspor, Göztepe, Ankaragücü ve son olarak da milli takımda görev yapmıştı.
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