Kayyım yönetimine geçen Diyarbakır’da suya yüzde 77’ye kadar zam: "Bu kadarı zulümdür"
Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde suya yüzde 25 ila yüzde 77 oranında zam yapıldı. Gelecek Partili Cuma İçten, “Sosyal devlet anlayışına aykırı bu anlayış, kayyım yönetimindeki Diyarbakır’da daha sert bir şekilde sürüyor” sözleriyle yapılan zamma tepki gösterdi.
Kayyım yönetimindeki DDB’ye bağlı DİSKİ'nin, kentteki içme suyuna yüzde 25 ila 75 aralığında zam yapmasının ardından tepki gecikmedi.
24. Dönem Diyarbekır Milletvekili ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Cuma İçten, söz konusu su zammına, “Hükümet her zaman yaptığı gibi fakirden alıp, zengine veriyor. Sosyal devlet anlayışına aykırı bu anlayış, kayyım yönetimindeki Diyarbakır’da daha sert bir şekilde sürüyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Suyun hayati konumuna vurgu yapan İçten, “İşsizlik ortalamasının altındaki bir kentte suya bu kadar zam yapmak zulümdür. Hane halkının su ihtiyacı gözetilmiyor. Su hayatın en önemli gereksinimiyken yapılan bu uygulama Diyarbakır halkına zulümdür” dedi.
19 Ağustos 2019’da HDP’li Eş Başkan Adnan Selçuk Mızraklı’nın görevden alınmasının ardından kayyım Diyarbakır Büyükşehir Belediye’sine kayyım atanmıştı.
SUYA YAPILAN ZAMLAR ŞÖYLE:
Diyarbakır merkezde 2,82 TL olan suyun metreküp fiyatı yüzde 24,82 zam ile 3,52 TL’ye çıktı.
İlçelerden Çınar’da 1,09 TL olan suyun metreküp fiyatı yüzde 61,47 zamla 1,76 TL’ye, Çüngüş, Dicle Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice’de 1,28 TL olan suyun metreküp fiyatı yüzde 37,50 zamla 1,76 TL’ye, Silvan’da 1,28 TL olan suyun metreküp fiyatı yüzde 76,56 zamla 2,26 TL’ye, Ergani ve Bismil’de 1,89 TL olan suyun metreküp fiyatı yüzde 19,58 zamla 2,26 TL’ye çıkarıldı.
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