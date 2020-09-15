Kazı çalışmaları 12 ay sürecek

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

Mardin’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi’nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı.

6’ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun doğudaki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu.