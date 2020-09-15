Kazı çalışmaları 12 ay sürecek

Mardin’e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi’nde bulunan Dara antik kentinde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, antik kente Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aylık kazı statüsü verildiğini ve bu kararla neredeyse mahalledeki her aileden 1 kişinin kazılarda çalışabileceğini de söyledi. Büyükşehirlere göç veren mahalleli ise bu sayede göçün sona ereceğini ve geri dönüşlerin başlayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2020 Salı, 02:00
Kazı çalışmaları 12 ay sürecek
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Mardin’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi’nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı. 

6’ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun doğudaki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu.


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