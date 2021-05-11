Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkeyi AKP-MHP- mafya üçgeni yönetiyor

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Cumhur İttifakı’nın; AKP, MHP ve mafyanın ittifakına dönüştüğünü belirterek “Bu üçgen Türkiye’yi yönetiyor. Devletler mafya ile mücadele eder, bunlar kullanmaya çalışıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ın “ortak aday” çağrısına yönelik “Seçim takvimine girildiğinde Millet İttifakı bunu görüşür ve ortak bir karar alır” yorumunda bulundu.

CHP MYK dün genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yoluyla toplandı. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü lideri Sedat Peker’in yurtdışından yayınladığı videolar ve ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “siyaset mafyası” ifadeleri CHP MYK’nin gündemindeydi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’de üçlü bir ittifak olduğunu belirterek “Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP ve mafyanın ittifakına dönüşmüş durumda. Bu üçgen Türkiye’yi yönetiyor. Üçünün de kesiştiği yerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Suçluluğun telaşı ile bazı açıklamalar yapıyor. Esas söylediklerime yanıt veremiyor, konuştuklarımın sadece bir kısmına saldırıyor. Bu adamlar çıkıp miting yapıyorlar, ‘kan akıtacağız’ diyorlar. Devlet Bahçeli gidiyor, öbürünü hapiste ziyaret ediyor. Özel af kanunu çıkarıyorlar. Siyasi parti liderini tehdit ediyor. Devletler mafya ile mücadele eder, bunlar kullanmaya çalışıyor. Devlet mi bunları kullanıyor, bunlar mı devleti kullanıyor? Artık birbirine girdi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘İTTİFAK KARAR ALIR’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 2018 seçimini anımsatarak “2018’de ortak aday çıkmadı, Türkiye 5 yıl kaybetti” ifadeleriyle yaptığı “ortak aday” çağrısı da CHP MYK’de konuşulan konu başlıkları arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun, “Bu, Millet İttifakı’nın ortak konusudur. Seçim dönemine girildiğinde değerlendirilir. İttifak ortakları görüşür ve hep birlikte bir karar alır” dediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre kurmayların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kılıçdaroğlu’nun, “Bayramda rehavete kapılmayalım, çalışmalarımıza devam edelim. Gittiğimiz her yerde ülkenin yönetilemediğini vatandaşlara anlatmaya devam edelim” talimatını verdi.