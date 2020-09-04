"Kemeraltı gece gündüz yaşamalı"

04 Eylül 2020 Cuma, 09:14

Başkan Batur, 31 Mart sonrası yapılan anket sonucunu, TCDD tarafından kaldırılan Atatürk’ün “Beyaz Vagon”unu nerede sergilemek istediğini ve Gültepe imar planları hakkında görüşlerini anlattı.

Konak bölgesinde bulunan gökdelenin yüksekliği tartışması sürüyor. Karar verildi mi, yükseklik ne kadar olacak?

Estetik Kurulu’nun kararını bekliyoruz. Şu an verilen ve netleşen bir karar yok. Hilton binasını kesinlikle geçmesi çok zor.

Kemeraltı’nın canlanması için çalışmalarınız ne aşamada?

Kemeraltı bizim için çok büyük bir değer. Kentin en önemli tarihi yapılarının olduğu sınırlarında 3 bin 550’ye yakın tescilli bina var. Büyükşehirin başlattığı, yağmursularının engellenmesi için arıtma projesi var. Açılacak ana kanal ile bütün sokaklarının yağmur suları tek bir noktaya bağlanacak. Kemeraltı’nda özellikle ışıklandırılma, tente, çatı örtüsü, estetik olarak hijyen sağlanması gerekiyor. Şu an büyükşehir belediyesi Havra Sokağı’nda projeleri tamamladı. Hatta aydınlatma ve diğer tabela çalışmalarına başladı. 2023 yılında Konak Pier’den çıkan bir turist Kemeraltı’nda sağlıklı sokaklardan geçip Havra Sokağı’nı ziyaret ederek, Agora’ya ulaşacak. O bölgede 20 bin kişilik amfi tiyatro var ve yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 2023 yılında gelen turiste böyle bir konseptisunmamız lazım. Gece ve gündüz yaşayan bir Kemeraltı hayalimiz var. Eğlence sektörünü buraya aktarmamızla Kemeraltı’nın hareketlenmesisağlanacaktır.

Kentsel dönüşümünde ilk adım olan Gültepe imar planları yapıldı. Bölge ileride ne kazanacak?

Gültepe çok önem verdiğimiz bir yer. Geldiğimizden bu yana önümüzde bekleyen bir sıkıntıydı. Hemen planlamayı yaptık, projeleri bitirdik. Metrekareye düşen yeşil alan 13 metrekareye çıkacak. 25 hektarlık sosyal tesis alanı yaklaşık 45 hektara çıkacak. Burada sadece bina yapılmıyor. Orada yaşayan insanların sosyal yaşamına da katkı sunuyoruz. Gelecekte o bölgeler çok değerlenecek, en güzel yerlerden bir tanesi olacak. Oradaki vatandaşlarımıza diyorum ki “Sakın satmayın elinizden çıkarmayın. Buranın cefasınısiz çektiniz sefasını da siz sürün” diyorum. Bir belediye olarak sözleşmeyi biz yapacağız, elimizi taşın altına sokacağız.

TCDD tarafından kaldırılan “Beyaz Vagon”a talipsiniz, nerede sergilenecek?

Beyaz Vagon Alsancak Garı ile ilişkili bir noktada vatandaşın göreceği bir noktadaydı. Maalesef TCDD tarafından iç bir noktaya alındı. Kimsenin haberi olmadı. Biz burada samimiyetle şunu söyledik. Ulu önderimizin seyahat ettiği bu vagonu vatandaşlarımızın çok daha yoğun olduğu bir bölgede sergilenmesine biz talip olduk. Bakımını da yaparız, güvenliğini de sağlarız. Bunun için en güzel yer de Konak Meydanı’dır. Bu kentin en fazla gezilen yeri Konak Meydanı. Samimi olarak talebimizi yaptık.

Pandemi ile ilgili esnafa desteğiniz devam ediyor mu?

Pandemisürecinde en fazla etkilenen kesim esnaf kesimi oldu. Kahvesi, kafeteryası, lokantası iş kaybı en fazla buralarda yaşandı. 2 bin 650’ye yakın işyeri ruhsatı olan bir ilçeyiz. Bakkallar Odası ile beraber veresiye defterlerini kapattık. Otelciler ve Kahveciler Odası ile işini kaybedenlere yardım konusunda bir çalışma yaptık. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama devletin bu konuda üstüne düşeni biraz daha fazla yapması lazım. Teşvik, borçların ödenmesi, borçların ötelenmesi noktasında esnafımıza daha fazla yardım edilmesi gereken bir dönem yaşıyoruz.

16 aylık süreçte anket yaptınız mı?

31 Martseçimleri sonrası çalışmalarımızın yurttaşın üzerinde etkisini görmek için anket yaptırdık. Seçimde aldığımız oyun üzerine 5-6 puan koyduk. Pandemi döneminde tüm belediyeler elinden gelen her şeyi yaptı. Ankette çıkan oran 68 oldu. Hedefimiz yüzde 70’e çıkarmak.