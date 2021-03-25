Kenan Nuhut'tan Spor Yasa Taslağı'na eleştiri: Bu yasayla iyice geriye gideriz

25 Mart 2021 Perşembe, 11:00

CHP Spor kurulu Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut KRT TV’de sportif yaşam programının konuğu oldu.

Kenan Nuhut, AKP 19 yıllık iktidarında Türk sporunun onca olanağa rağmen tepeden aşağı doğru ivme kaybettiğini söyledi.

Nuhut şöyle konuştu:

"AKP iktidarı öncesi spor federasyonları değiştirilmeden 2004 Atina olimpiyatlarına gittiğinizde 220 ülke arasında ülkemizi 22. sıraya taşımıştık ve halterde 3 altın bir bronza madalya ve başarı kazanmıştık. Sporcu sayımız bir türlü artmıyor. Ülke genelinde spor yapan insan sayımızda bir gerileme söz konusu, Türkiye bu manada da geri kalmıştır. CHP Spor kurulunun kuruluş amcacı da bizi bu noktaya getiren de Türk sporunun kötü gidişidir."

Sporda yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken Nuhut, şöyle konuştu:

"CHP’li İstanbul büyük şehir belediyemizin bünyesindeki İBBSK ve Spor İstanbul ile Ankara Büyükşehir belediyemizin ASKİ spor ile EGO spor kulüpleri adeta sporcu yetiştirme fabrikasıdır. ASKİ spor kulübümüzden 3 güreşçimiz ve İstanbul büyük şehirde 11 sporcumuz olimpiyatlara katılmaya elde ettiler. Olimpiyatlara katılmak için gereken barajları CHP’li belediyelerin sporcuları geçiyor. Önümüzdeki tokyo olimpiyatlarında en çok sporcu CHP’li belediyeler gönderecek bu da bizim spora bakışımızı gösteriyor."

YASA DEĞİŞMELİ

Spor yasa taslağına da değinen Nuhut şu ifadeleri kullandı:

"Yamalı bir bohçaya dönen 3289 sayılı yasa ile karşı karşıyayız, gönül istiyor ki Türk gençliğine hitap edecek bir yasa yeniden yapılsın. Geçtiğimiz günlerde CHP’ye gönderilen yasa tasarısı bizim itirazlarımız üzerine ilgili komisyondan çekildi.1993 yılında ben gençlik ve spor bakanlığında genel müdür yardımcısı idim. Dönemin bakanını ısrarla ikna ederek federasyon başkanlarını işin mutfağından seçilerek getirilmesinin Türk sporuna çok fayda sağlayacağı anlatıldı ve kabul görmüştür. 1993 yılında yapılan ilk seçimlerin komisyon başkanlığını ben yapmıştım ancak bugün karşılaştığımız durum Türk sporunun geriye gitmesi ile ilgilidir. Kanun bakanlığa çok yetki vermiştir. Biz yeni yasada amatör spor küplerinin öne çıkacağı spor kulüplerinin önemseneceği yasa beklerken merkeziyetçi bir yasa gördük. Yeni yasa teklifinde Spor federasyonlarına aday olacaklara delegelerin yüzde 15’nin imzasını alma mecburiyeti getiriyor. Danıştay üst kurulunun aldığı bir kararla bu uygula kaldırılmıştır. Bu tekrar gündeme getiriliyor bu şu demek 300 delegesi olan bir federasyonu da yüzde 15 oran demek 45 delegenin imzasının almak mecburiyetiniz var demektir. Şu an federasyon başkanı olan arkadaşlar TOKYO olimpiyatlarından sonra yapılacak seçimler için şimdiden imza toplamaya başlamışlardır. Burada bir adaletsizlik söz konusu bir haksızlık var ayrıca aldığımız bir duyumda mevcut federasyon başkanlarının kendilerinin kulüp kurduğu o kulüpler üzerinden ayrı bir delegasyon sistemi oluşturdukları bilgisi geliyor. Yüzde 15’lik baraj vahim bir durum ayrıca şöyle bir durum var. Federasyonların delege sisteminde bakanlığa yüzde 10'luk bir hak tanımış buda 300 delegesi olan bir federasyonda bakanlık belirleyici durumda sonucu değiştirir. Bu ülke bizim, 83 milyon aynı gemideyiz buradan sesleniyorum bırakın sporda başarılı olalım başarının sırrı bu kanundan seçmekte. Bakanlıktaki bir bürokrat halter branşından anlamaz ama halterin geleceğini belirliyor. Eski milli sporcular oy kullanamıyor eski dünya şampiyonları için kura çekiliyor böyle olmaz. Sayın cumhurbaşkanı spor alt yapısında çağ atladık demişti. Sanırım yanlış bilgi verilmiş kendisine. AKP’nin 19 yıllık geçmişinde sporda betonlaşma var bir spor salonu düşünün içinde sporcu yok, antrenör yok, sağlık görevlisi, hakem yok, seyirci yok boş duran bir tesisin kime ne faydası var merak ediyorum, bu yapılan tesisler ancak bir takım müteahhitleri zengin etmeye yarar. Tesis yapacaksınız ama önceden planlama yapacaksınız. Bu spor tesisinden bu yöredeki gençler ne kadar faydalanacak bu yöredeki insanlar ne kadar faydalanacak buradan ne kadar sporcu çıkartacağız diye!"