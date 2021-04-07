Kenan Nuhut'tan TSYD Ankara'ya ziyaret

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:00

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut TSYD Ankara Şubesi’ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta TSYD Ankara Şubesi Başkanlığına seçilen Ercan Ata ve yönetime yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Kenan Nuhut, “ Ercan ATA Başkanı ve yönetimini kutluyorum, Türk sporunun önemli bir parçası olan spor basınının çatısı olan TSYD Ankara yeni yönetimi ile güzel işler yapacağına inancım tamdır. Ercan Başkan ve yönetimini çok uzun yıllardır tanırım bu anlamda güzel işler yapacaktır, başarılar diliyorum. Ankara'mız için hayırlı olsun.” dedi.



