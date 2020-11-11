Kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi’nin birinci etabı için yapım ihalesini kazanan yüklenici firmayla projeyi başlatacak sözleşmeyi imzaladı. Soyer, imza töreninde “Bu, İzmir için çok kıymetli bir adım. İzmir için lokomotif olacak bir projeye imza atıyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi’nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi kazanan Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. Ortak Girişimi yetkilileriyle projeyi başlatacak sözleşmeyi imzaladı. Başkan Tunç Soyer, “Bu, İzmir için çok kıymetli bir adım. İzmir için lokomotif olacak bir projeye imza atıyoruz” diye konuştu.
60 AYDA TAMAMLANACAK
Ege Mahallesi’nde birinci etap kentsel dönüşüm çalışması için yüzde 100 uzlaşı sağlayan Büyükşehir, proje alanındaki hak sahiplerinin tapularını devir almıştı. Birinci etap ihalesi kapsamında yüklenici firma 60 ayda yaklaşık 120 bin metrekare inşaat alanında biri ticaret, ofis ve konut bloğu, diğer ikisi sadece konut bloğu olan üç yapı inşa edilecek. Yüklenici firma alandaki altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme imalatlarına ait uygulama projelerini hazırlayarak anahtar teslim olarak inşaatları tamamlayacak. Dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak. Yüklenici firma ayrıca 7 hektar büyüklüğündeki Ege Mahal lesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ait yol, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, doğalgaz, iletişim gibi tüm altyapı uygulama projelerini de hazırlayacak.
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