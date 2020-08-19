Kepçeli restorasyon

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi Kız Köprüsü’ne kepçe çıkarılarak taşlar söküldü. Divriği ilçesini Ziniski, Sincan, Yağbasan, Karabel üzerinden Sivas’a bağlamak için Selçuklular tarafından Çaltı Çayı üstüne yapılan tarihi köprü bölgenin önemli kültürel mirası olarak biliniyor. Restorasyon çalışmasında önce hilti kullanıldı. İşçilerin hilti ile taşları kırmasının ardından bu kez köprünün üzerine kepçe çıkarılarak çalışma başlatıldı. Hilti ve kepçe ile yapılan çalışmanın köprüye büyük zarar verdiği belirtilirken yaşanan olay bölgede yaşayan yurttaşların tepkisine neden oldu.

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu üyesi Güven İslamoğlu, “Tarihi bir cinayete daha neden olmamak için acilen buradaki restorasyon işlerinin durdurulmasını platform olarak kamuoyuna ve yetkililere duyurmayı bir görev biliriz. Göz göre göre gözümüz gibi korumamız gereken bir değerimizi daha kaybetmeyelim” dedi.