Kerim Yanık: İçki yasağı tüketimi artırır

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Birkaç gündür süren ve hükümetle toplum arasında ciddi bir gerilime yol açan “içki yasağı” tartışması belki de tarihimizin en ilginç rekorlarından birine sebep oldu. Sosyal medyada da takip etmişsinizdir, ramazan ayında içki satış rekoru kırdırmak bu hükümete kısmet oldu. Hiçbir mantığı ve hukuki dayanağı olmayan içki satışı yasağına toplumsal tepkiler o kadar güçlü geldi ki, kapanmanın ilk gününden itibaren birçok bayi içki satışına devam ederek güçlü bir duruş sergiledi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu da bu anlamda aktif bir rol oynadı ama yine de tam anlamıyla sorunun çözüme ulaştığı söylenemez, zira satış yapmamaları yönünde birçok bayiye de baskı yapıldığı haberleri geldi. Tam da bu tartışmaların hemen bir iki hafta öncesinde piyasaya çıkan “Rakıların Başı Dönüyor” kitabıyla Kerim Yanık ilginç bir tesadüfün odağındaki isim oldu.

1967 yılında işçi olarak girdiği Tekel Fabrikası’nda yıllarca çalışmış ve sonrasında Tekel’de üst düzey yönetici olarak görev almış biri. 2005 yılına kadar Tekel’de, sonrasında ise özel sektörde çalışan Yanık, bir süredir emekliliğin tadını sürüyor ve deneyimlerini paylaştığı kitaplar yazıyor. Şarköy’de yaşayan Yanık ile mail yoluyla söyleştik.

‘YA TUTARSA...’

- Kapanma süresince, alkollü içkilerin satışının yasaklanmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şaşırdınız mı?

Hiç de şaşırmadığımı ifade etmeliyim. İdeolojik olmanın yanı sıra, “Ya tutarsa” yaklaşımıyla uygulanmaya çalışılan bir hamledir diye düşünüyorum. Toplumun önemli bir bölümünün alınan bu karara boyun bükecekleri, daha doğrusu sessiz kalacakları düşüncesiyle alınmış bir karardır. Ancak görüyoruz ki, başta başkanları Özgür Aybaş’ın önderliğinde Türkiye Tekel Bayileri olmak üzere, hemen hemen tüm muhalefetteki siyasi partiler, önemli güce sahip sivil toplum kuruluşları, bu kararın insanların özel yaşamlarını tehdit ettiğinde birleşmişlerdir. Öyle inanıyorum ki, siyasal iktidar böyle bir direncin oluşabileceğini beklemiyordu.

- Sizce içki yasağının içki tüketimini azalttığına mı tanık oluyoruz biz, yoksa artırdığına mı?

Alkollü içki yasaklamalarını, hiçbir zaman Tekel Genel Müdürlüğü döneminde yaşamadığımızın altını çizmek isterim. Hele son 20 yıl içerisinde alkollü içki satış ve tüketimlerine getirilen yasaklamaların; alkollü içki tüketimini azaltmadığını da ayrıca rahatlıkla söyleyebilirim. Uygulanan her baskının ve yasaklamaların karşısında bir direncin de ortaya çıktığını unutmamalıyız. Yani her tür yasaklamalar, beraberinde bir de karşı duruşu yaratır. Az veya çok alkollü içki tüketen her birey, ne pahasına olursa olsun bu ihtiyacını karşılayabilmek için türlü çarelere başvurmaktan çekinmez. Bunun en önemli göstergelerinden biri, kaçak veya evde üretim denen uygulamalar olmaktadır. O nedenle, alkollü içki tüketiminde herhangi bir azalmanın olduğunu kimse bana inandıramaz.

- Kaçak içki tüketimi hayli arttı...

Kaçak içki konusu, Tekel’in özelleştirildiği 2004 yılından sonra başlamış ve günümüze kadar hızını hiç eksiltmemiştir. Kitabımda da sözünü etmiş olduğum gibi, Tekel’in var olduğu dönemde, “Kaçak Takibat Şubeleri”, ülkemizin hemen hiçbir noktasında kaçak üretime fırsat vermeyen bir yapıya sahipti. Ayrıca bir devlet kuruluşu sıfatını taşıyan Tekel Genel Müdürlüğü, aşırı bir vergi uygulaması anlayışında olmadığı için, kaçak içki üretimleri de pek gündemde yer almazdı. Kısaca kaçak ve insan sağlığını tehdit eden içki üretimlerinin artmasında, yeterli kamu denetiminin olmayışının yanı sıra, alkollü içkilere uygulanan aşırı vergilerin rolü kaçınılmaz olmuştur.

TEKEL VE SONRASI

- Bugün Tekel diye bir kurumun içki piyasasını kontrol etmiyor oluşunun avantaj ve dezavantajları...

Evet bugün artık Tekel denen bir kurumdan söz etmek olası değil. Tekel sadece üretim değil, otokontrol görevini de üstlenmiş bir kurumdu. Her ne kadar piyasanın kontrol görevini özelleştirmeden sonra kurulan TAPDK üstlenmiş gözüküyorsa da istenilen başarılı çalışmaları yürüttüğü söylenemez. Ancak Tekel’den sonra kurulan birçok üretim firmalarının kalite ve ambalaja yönelik görsel başarılarını da görmezden gelemeyiz.