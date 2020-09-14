Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:35

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderdiği talimat gereğince maske denetimini artırdı.

Polis, özellikle yurttaşların yoğun olduğu meydan ve çarşılarda yaptığı denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 43 kişiye 38 bin 700 lira idari para cezası kesti.

Denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.