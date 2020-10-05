KHK mağduruna ‘ayrımcı’ ceza

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Cezanın genel sağlığı tehdit edecek şekilde davrandığı iddiasıyla verildiğini ancak eylemde hep maskeli olduğunu, sosyal mesafesini koruduğunu belirten Kilim, “Bu ceza aslında İçişleri Bakanlığı’nın bizi sürekli izlediğinin kanıtı. Tüm hakları elinden alınmış sivil ölüyüz ama bir etkinliğe katıldığımızda ilk olağan şüpheli biz oluyoruz” dedi.

İhraç edildiğinden bu yana sigortalı bir işte çalışamadığını dile getiren Kilim, “Hiçbir yurttaşlık hakkından faydalanamıyoruz. Devlet hiçbir şekilde bizi görmüyor, yok sayıyor ama en ufak bir eyleme katılsak, olağan şüpheli olarak ilk göze batan oluyoruz” diye konuştu.

Katıldığı eylemde, salgın önlemlerine uyduğuna dikkat çeken Kilim, şunları kaydetti: “Maskemi hiç çıkarmadım ama bu cezayı aldım. Eğitim-Sen üyesi çok sayıda kadın oradaydık ama sendikamızdan sadece 2 KHK’liye para cezası verildi.”