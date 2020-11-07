‘Kıdem ve ihbar’ı zora sokan düzenlemeden tartışmalı maddelerin çıkarılması bekleniyor: Emekçi torbayı deliyor
25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı almalarını zora sokan maddenin torba yasadan kesinlikle çıkarılmasını isteyen Türk-İş, yoğun görüşme trafiği yürütüyor. Düzenlemeye AKP’den de MHP’den de itirazlar var.
TBMM’de 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçilerin kıdem, ihbar tazminatları ile işe iade davası açmalarını zora sokan “torba teklifin” görüşmeleri haftaya kaldı. İşçi konfederasyonları emekçinin haklarını ortadan kaldıran maddelerin çekilmesi için yoğun görüşme trafiği yürütürken, bu konuda AKP ve MHP içinde de düzenlemeye karşı çıkanlar olduğuna dikkat çekiliyor. İşçi kesiminde 25 yaş altı ile 50 yaş üstündeki çalışanlara yönelik düzenlemenin “torba tekliften” çıkarılacağı beklentisi var.
TBMM Genel Kurulu’nda “torba teklifin” ilk 20 maddesi kabul edildi. Sonrasında önerinin görüşülmesi haftaya bırakıldı. Türk-İş önerinin 16., 28. ve 32. maddelerine itiraz ediyordu. İlk 20 maddenin kabul edilmesi ile itiraz edilen maddelerden birisinin genel kuruldan geçtiği zannedildi. Oysa Plan ve Bütçe Komisyonu’nda öneriye yeni düzenlemeler eklendiği için madde sıralaması da değişmişti. Türk-İş öneriye itiraz etti 16. madde komisyonda 21. madde oldu. Bu nedenle de TBMM Genel Kurulu’nda işçilerin itiraz ettiği temel maddelerden hiçbirisi şu anda görüşülmüş değil.
AKP’DE DE KARŞI ÇIKAN VAR
Türk-İş, önerideki 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı almalarını zora sokan, işe iade davası açmalarını engelleyen maddenin kesinlikle çıkarılmasını istiyor. Bunun için de yoğun görüşme trafiği yürütülüyor. AKP içerisinde de bu düzenlemeye karşı çıkan milletvekilleri var. MHP’nin itirazları olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu nedenle görüşmelerin haftaya ertelendiği belirtiliyor. Teklifin görüşmeleri sırasında AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın çıkışı da dikkat çekti. Taşkın, “Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından mahrum kalmasına neden olmayacak mı” sorusunu yöneltti.
KİLİT PARTİ MHP
Türk-İş, CHP grubuna da itirazlarını iletti. İşçi kesiminde özellikle 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçilere yönelik düzenlemenin torba tekliften çıkarılacağı konusunda beklenti var. Ancak kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi başarısız olan AKP’nin bu düzenlemeyi geçirmek için ısrar da edebileceğine dikkat çekiliyor. Bu konuda kilit partinin MHP olduğu belirtiliyor. MHP’nin ısrar etmesi halinde düzenlemenin gündemden çıkacağı vurgulanıyor. Bu nedenle de MHP grubuna teklifin yaratacağı sıkıntıların aktarıldığı öğrenildi.
SALIYA KADAR GÖRÜŞME
AKP ile işçi konfederasyonları arasındaki görüşmeler salıya kadar sürecek. Uzlaşma sağlanırsa maddeler çekilecek. CHP de tepki çeken düzenleme Meclis’ten geçerse Anayasa Mahkemesi’ne gitme kararı aldı.
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