Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte ikinci doz Koronavirüs aşımızı yaptırdık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ikinci doz Koronavirüs aşısını yaptırdıklarını duyurdu.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte koronavirüs aşısının ikinci dozunu oldu.
Kılıçdaroğlu, ikinci doz aşıyı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşan CHP lideri, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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