Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş dünyanın ortak değeridir

16 Ağustos 2020 Pazar, 22:20

Hacı Bektaş’ın Horosan erenlerinden olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Horonsan erenleri topluma iyi örnek olan kişilerdir. Pirlerinden icazet aldıklarında insanı kamil olarak adlandırılırlar. Anadolu’yu bize yurt yapan. Coğrafyamızı ilim, irfan coğrafyamıza dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi anıyor ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş’ın “Kimsenin ayıbını arama kendi karanlığını gör” sözünü de hatırlatarak, “Özetle adaleti söyledi, çalışmanın, alın terinin dökmenin önemini anlattı… Hacı Bektaş düşünceleriyle dünyanın ortak değeridir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Horosan erenlerini önemini ise şöyle anlattı:

“Hacı Bektaş 13. yy.da kadınlara dergahını açtı, tarihin ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirdi. Horosan ereniydi. Horosan erenleri 13. yy. Anadolu Selçuklularında kendisinden en fazla söz edilen topluluktur. Toplumu aydınlattılar.”