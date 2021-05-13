Kılıçdaroğlu: 'Selvi hanım ve benim geceden mesaimiz başlar'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bayram sabahı için yaptıkları hazırlıkları paylaştı...

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 10:26
Kılıçdaroğlu: 'Selvi hanım ve benim geceden mesaimiz başlar'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerinin mutfağında bayram sabahı için yaptıkları hazırlıkları paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye!" dedi.


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