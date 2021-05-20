Kılıçdaroğlu'ndan, İkizdere'deki Akşener provokasyonuna tepki

20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen köylülere ziyareti sırasında bir grup provokasyon girişiminde bulunmuş, provokatör grup ile partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"BU ÜLKENİN DİP KÖŞE TEMİZLİĞE İHTİYACI VAR"



Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!'' ifadelerini kullandı.