Türkiye Bursasporlu Batuhan'ı konuşuyor

19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı.

İHA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:55
Türkiye Bursasporlu Batuhan'ı konuşuyor
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Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, Cumartesi günü TFF 1. Lig’de Samsunspor’a 2, dün de Türkiye Kupası’nda da Göztepe’ye 4 gol atarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
Türkiye Kupası’ndaki 5-4’lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye’de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı. Batuhan Kör, TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe’yle dün oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı. Batuhan Kör, bu sezon lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun bu başarısı, hem Türkiye’de hem de Dünya basınında da büyük yankı buldu.
Trabzonsporlu olan Batuhan, aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı.


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