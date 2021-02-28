Kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında idari ceza uygulanırken, kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapan ekipler, kıraathane içerisinde kumar oynayan 19 kişiyi yakaladı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı. Kıraathane sahibi ise gözaltına alınarak, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu