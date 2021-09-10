Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi Hatay sınırında yakalandı. Şüphelilerden birinin kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi olduğu belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 12:16
Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımı şu şekilde:

"Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."


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