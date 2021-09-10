Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li terörist yakalandı

10 Eylül 2021 Cuma, 12:16

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımı şu şekilde:

"Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."