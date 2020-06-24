Kısa çalışma ödeneği alanlara kötü haber! Kamu bankalarından meslek ayrımcılığı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Kamu bankalarının, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için haziran ayı başında hayata geçirdiği düşük faizli konut kredisi kampanyasında kısa çalışma ödeneği alanlar arasında meslek ayrımcılığı yaptığı ortaya çıktı.

Bazı kamu bankaları, krediye başvuran ve kısa çalışma ödeneği alan aralarında avukat, mühendis, noter ve pilotların da olduğu bazı mesleklere kredi kullandırırken, kısa çalışma ödeneği alan madenci, gazeteci, öğretmen, tekstil işçisi, muhasebeci, perakende sektörü çalışanı gibi birçok meslek grubunun ise kredi başvurusu geri çeviriyor.

İŞGÜZARLIK YAPIYORLAR

Türkiye genelinde bugüne kadar 3.5 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken yapılan ödeme ise 10.5 milyar lirayı buldu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan ayırımcılıkla ilgili son dönemde ciddi şikayetler aldıklarını bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardı. Ağaoğlu, kısa çalışma ödeneğini devletin verdiğini anımsatarak, kamu bankalarının devletin ödemelerini gördüğü halde bazı meslek gruplarına kredi vermemesini bankaların işgüzarlığı ve bazı banka çalışanlarının kişiye özel tutumları olarak değerlendirdi. Kamu bankalarının haziran ayı başında hayata geçirdiği düşük faizli konut kredisi kampanyası kredisinde 12 ay ödemesiz dönem olduğuna işaret eden Ağaoğlu, “Kısa çalışma ödeneği alanların zaten bir işleri var, maaşları var. Sadece belli bir süre maaşın bir kısmını devlet ödüyor. Bankalar meslek ayırımı yapmadan ödeme kabiliyeti olan herkese kredi kullandırmak durumunda” dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği “konut kredisi”nde birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 - 0.74 faiz oranıyla finansman imkanı sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir krediye konu olan konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabiliyor. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

‘İŞSİZ DEĞİLİZ, MAAŞIMIZ TAM ÖDENİYOR’

Düşük faizli konut kredisinde kısa çalışma ödeneği alanlara ayırımcılık yapıldığı ile ilgili şikâyetvar.com sitesine de birçok yurttaş şikâyet mesajı yazdı.

Bir yurttaş, “İlaç sektöründe ilaç tanıtımında çalışmaktayım. Sağlık sektöründe olup pandemi süreci ilan edilmesiyle beraber tanıtım faaliyetleri durdurulan ve kısa çalışma ödeneğine ayrılan ilk grupta yer alıyorum. Bugün konut kredisine başvuru yaptığımda kısa çalışma ödeneğinde olmamızdan dolayı bu krediden yararlanamayacağımı öğrendim. Biz işsiz olmayıp maaşını devlet tarafından alan eksik kalan kısmını da şirketlerimizden alan kişiler olup herhangi bir gelir kaybı olmayan kişileriz. Düzenleme yapıp, zaman kaybetmeden bu krediyi kullanmamız sağlanmalı” diye şikâyetini dile getirdi.

Bir diğer yurttaş da, “18.06.2020 tarihinde kamu bankasından yapmış olduğum konut kredisi başvurusu kısa çalışma ödeneği aldığım ve sigorta dökümünde prim ücreti sıfır olarak göründüğü için kredi talebim olumsuz olarak değerlendirildi. Bu konut kredilerinin biz düşük gelirliler için çıkarıldığı söylenirken elimizde olmayan kısa çalışma ödeneği sebep gösterilerek reddediliyor. Buna bir çözüm bulunmasını bekliyorum” dedi.