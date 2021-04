Kısa filmlerin ödülleri sahiplerini buldu

03 Nisan 2021 Cumartesi, 05:53

Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” ödülü, yönetmenliğini Murat Uğurlu’nun üstlendiği “Tapınak” filminin olurken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapım Serhat Karaaslan’nın “Suçlular” isimli filmi oldu. Uluslararası Yarışma bölümünde Sameh Alaa, yönetmenliğini yaptığı “I am afraid to forget your face” adlı filmiyle “En İyi Kısa Film” ödülünü alırken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar ise Brusi Olason’nun Dalia ve yönetmen Ali Asgari’nin Witness filmleri oldu.