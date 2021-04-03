Kısa filmlerin ödülleri sahiplerini buldu
71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu 17. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ve Festival Direktörü Selim Evci tarafından önceki akşam açıklandı.
Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” ödülü, yönetmenliğini Murat Uğurlu’nun üstlendiği “Tapınak” filminin olurken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapım Serhat Karaaslan’nın “Suçlular” isimli filmi oldu. Uluslararası Yarışma bölümünde Sameh Alaa, yönetmenliğini yaptığı “I am afraid to forget your face” adlı filmiyle “En İyi Kısa Film” ödülünü alırken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar ise Brusi Olason’nun Dalia ve yönetmen Ali Asgari’nin Witness filmleri oldu.
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