Kitabı sadece okumak değil dinlemek de isteyenler için yeni bir platform: 'dinlebi'

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:30

Kitap dinleme deneyimini değiştirme hedefiyle yola çıkan ‘dinlebi’ yüksek ses kalitesi ve getirdiği yenilikçi fikirleriyle kitabı sadece okumayı değil dinlemeyi de tercih eden okurlar için yepyeni bir platform ve yeni bir kitap kafası…

Gündelik hayatın rutini içinde edebiyatın tüm türlerinden, sosyal bilimlere kadar güncel ve klasik yüzlerce kitaplık bir kütüphaneyi okurun kulağına kadar getiren ‘dinlebi’ bireysel üyeliğin dışında grup üyeliği özelliği ile de öne çıkarak tüm aile fertlerine hitap eden bir dinleme deneyimi sunuyor.

BAS- PAYLAŞ: BU SENİN DE HİKÂYEN

Sevdiklerinize sesli kitap hediye etme seçeneğini de içeren ‘dinlebi’, kendi sesinizle not ekleme seçeneğine de sahip. Bas-Paylaş özelliği ile kitabı dinlerken tıpkı Instagram’da hikâye kaydeder gibi basılı tutarak 15 saniyelik kısmı doğrudan Instagram veya Facebook hikâyelerinde paylaşmak mümkün.

Ünlü yazar ve seslendirme sanatçılarının Dinlebi Orijinal için bir araya geldiği içerikler de platformda sürekli güncellenerek farklı seriler olarak dinleyici ile buluşuyor.

İlk 14 gün ücretsiz olarak kullanılabilecek platform Türkiye’nin en büyük ve seçkin yayınevlerinin kitaplarını da içeren zengin kütüphanesi ve yüksek kayıt kalitesi ile okura özgün bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Dinlebi’ye ulaşmak için: https://app.dinlebi.com.tr





