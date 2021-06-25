Kızılcaköy sararmayacak: JES’lere karşı çevre zaferi
Aydın’ın Efeler ve İncirliova ilçelerindeki Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santralı projesi ile ilgili olarak tesis edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan dava sonuçlandı.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın, talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan dava Efeler Belediyesi’nin lehine sonuçlandı. ÇED olumlu kararının, rapordaki hava etki modellemesinde alınan verilerin yetersiz olduğu, gerçeği yansıtmadığı, yer seçiminde alternatifin bulunduğu, zeytinciliğe ilişkin kanunun dikkate alınmadığı, santralın kurulmak istendiği alanın birinci sınıf tarım alanı olduğu, İkizdere Barajı’nın projeden olumsuz etkileneceği, yöre halkının jeotermal istemediği, kamu yararı unsurundan yoksun olduğu gerekçeleri ile açılan davada, Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile iptaline karar verildi.
Mahkeme kararını yorumlayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “JES’lere karşı ilk günden bu yana aynı tutumu sergileyerek çevreye zararlı olan bütün jeotermal enerji santralları karşısında dimdik durduk. Biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz. Ama böyle vahşice üretilmesine karşıyız. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere herkese zarar verecek şekilde uygulamalar yapılmasına karşıyız. Sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Efeler ailemin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için verdiğim mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim” dedi.
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