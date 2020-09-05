KKTC’ye gelecek olan yolculara karantina şartı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından yurt dışından gelecek olan yolculara bu geceden itibaren 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirildi.
KKTC'de koronavirüs salgınının etkisini yeniden arttırması ile yeni önlemler alındı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkede vaka sayılarında beklenenin üzerinde artış olması üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil olarak toplantıya çağırdı.
Toplantıda Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden KKTC'ye gelecek olan yolculara bu geceden itibaren 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirilirken, KKTC'ye 3 gün süre ile gelenlere ise sadece çift PCR testi uygulaması yapılacak.
KKTC'de salgının başladığı günden bu yanan 371 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti. KKTC’de 93 kişi ise hastanelerde tedavi altında tutuluyor.
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