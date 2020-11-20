Klay Thompson sezonu kapattı
Golden State Warriors’da Klay Thompson’ın aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.
ESPN’de yer alan haberde, geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan Klay Thompson’ın çekilen MR’ının ardından oyuncunun aşil tendonunun koptuğu belirtildi. Klay Thopson, 2019’da Toronto Raptors’a karşı oynanan NBA Finaler Serisi’nin 6.maçında sakatlanmış ve maç sonrasında sol dizindeki çapraz bağların koptuğu açıklanmıştı. Sakatlığını tam olarak atlatsa da geçtiğimiz sezon dinlendirilen Klay Thompson’ın bu sene sahalara dönmesi bekleniyordu.
Thompson’ın sakatlığının açıklanmasının ardından Golden State, yıldız oyuncunun boşluğunu doldurabilmek için ilk hamlesini yaptı. Warriors, 2021’deki ilk tur draft hakkını korumalı olarak Oklahoma City Thunder’a gönderirken karşılığında Kelly Oubre Jr. aldı. ESPN’de yer alan haberde ilk turdaki koruma hakkının 21 ve 30. sıralar arasını kapsadığı, Warriors’ın gelecek seneki draftta 20. veya daha üst bir sıradan draft şansı olursa ikinci tur hakkını Thunder’a göndereceği belirtildi.
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