Klopp'tan şampiyonluk kehaneti

22 Kasım 2020 Pazar, 12:46

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Premier Lig’de şampiyonluk yarışında kimsenin favori olmadığını ve son sezonların aksine Liverpool ve Manchester City dışında şampiyon çıkabileceğini söyledi.

Bugün Leicester City ile karşılaşacak Liverpool’da Jurgen Klopp, maç öncesi yapılan basın toplantısında geleceğine ve Pep Guardiola’nın yeni sözleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Klopp, Guardiola’nın yeni sözleşme imzalamasının ligdeki Liverpool-City dominasyonunu etkilemeyeceğini ve lig şampiyonluğu için farklı takımların da aday olduğunu söyledi. Klopp, Guardiola’nın yeni sözleşmesine ilişkin; ‘’ Pep adına çok mutluyum. Ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şampiyonluk yarışı ikimizin arasında geçmeyecek. Lampard ve Chelsea iyi gidiyorlar. Manchester United ve Arsenal’de şu ankinden daha iyi konuma geleceklerdir. Tottenham’da bu sene harika işler yapıyor. Her hafta çok maç izliyorum ve diğer takımların neler yapabildikleri konusunda fikir sahibiyim. Önümüzdeki senelerde yarış zor olacak. ‘’ ifadelerini kullandı.

Hafta içi İspanya’ya 6-0 kaybeden Almanya’da Joachim Löw’ün geleceği tartışma konusu oldu. Löw’ün yerine geçebilecek isimlerden favori konumunda olan Jurgen Klopp, şu an için böyle bir hedefinin olmadığını söyledi. Almanya Milli Takım’ı için Klopp; ‘’ Önümüzdeki yıllarda milli takım çalıştırma isteğim elbette var, ama şu an değil. Çünkü şu an bir işim var ve bu iş fazla mesai gerektiriyor. Burada pek çok şeyden sorumluyum. Bu yüzden şu anda başka bir maceraya başlamak istemiyorum. ‘’ dedi.