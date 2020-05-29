Kobe hayranlarını üzen erteleme
NBA’de Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) Başkanı Jerry Colangelo ESPN’e yaptığı açıklamada 2020 sınıfının onurlandırılacağı törenin koronavirüs nedeniyle 2021 senesine ertelendiğini açıkladı
NBA’de Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) Başkanı Jerry Colangelo ESPN’e yaptığı açıklamada 2020 sınıfının onurlandırılacağı törenin koronavirüs nedeniyle 2021 senesine ertelendiğini açıkladı. Organizasyon 29 Ağustos’ta Springfield’ta gerçekleşecekti.
Daha önce Amerikan basınında çıkan haberlerde seremoninin Ekim ayına erteleneceği konuşuluyordu. Ancak Colangelo pandeminin devam eden etkisi sebebiyle, “Kesinlikle erteliyoruz. Seremoniyi 2021 senesinin ilk çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Yönetim kurulu ilerleyen haftalarda toplanıp neler yapılabileceğine bakacak. Yer, tarih gibi konuları yeniden düşünüp karar vereceğiz” diyerek erteleme kararını açıkladı.
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