Kocaman’ın adının geçmediği paylaşım Kocaman’a hakaret sayıldı

12 Mart 2021 Cuma, 17:03

Cezaevinde olan eski Yarsav Başkanı Arslan, annesinin yaşamını yitirmesi üzerine cenazeye katılma talebinde bulunmuş ancak izin verilmemişti. Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Karadağ, Haziran 2020’de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile karara “YARSAV Başkanı Murat Arslan’ın annesi vefat etti. Ankara Başsavcılığı cenazesine katılma izni vermedi, talebi reddedildi. Düşman olsa, bir kişinin annesine karşı son görevini yapmasına izin verilir. Zulümlerinde boğulsunlar. İnsanlıktan çıkmışlar. Bari insanız diye dolaşmasalar” tepkisini göstermişti. Karadağ hakkında bu paylaşımı nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a hakaret nedeniyle soruşturma açıldı. Cumhuriyet‘e konuşan Karadağ, kim olursa olsun bir kişinin annesinin cenazesine katılmasının insani bir şey olduğunu söyleyerek, buna karşı takınılan tutumu eleştirdiğini vurguladı.

‘UYARDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Paylaşımına yönelik tutulan tutanağın, dönemin basın savcısı ve zabıt katibi tarafından hazırlandığını söyleyen Karadağ, bunun şimdiye kadar savcılık uygulamasında olmayan bir uygulama olduğunu söyledi. Karadağ, “Bir basın savcısının ve katibin, herhangi birisinin Twitter hesabını takip edip, tutanak düzenleyip, soruşturma başlatması çok yapılan bir uygulama değil. Başsavcının, savcıları uyararak başlattığını düşünüyorum” dedi. Kendisine hakaret edilen kamu görevlisinin ne şekilde rencide edildiğine dair ifadesinin de alınması gerektiğine işaret eden Karadağ, “Başsavcıyla da bir derdimiz yok. Başsavcı Yüksel Kocaman olmuş ya da olmamış, bizim için hiçbir zaman önemli değil” diye konuştu.

‘SAMİMİYETSİZLİKLERİNİN İŞARETİ’

Soruşturma kapsamında ifade verdiğini kaydeden Karadağ, Kocaman’ın dinlenmesini talep ettiklerini aktardı. Beddua niteliğindeki sözlerin hakaret teşkil etmediğini ve bu konudaki Yargıtay’ın kararlarına vurgu yaptıklarını söyleyen Karadağ, “Bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama neticede soruşturma açıldı. İfadeye çağrılmamın, tam da İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladığı zamana gelmesi ciddi bir ironi, ne kadar samimiyetsiz olduklarının da işareti” ifadelerini kullandı.