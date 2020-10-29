Köksal Ekinci’nin müziğiyle yıldızlara yolculuk

29 Ekim 2020 Perşembe, 13:23

Pandemi süreciyle şekillenen dünyamızın durumunu bir sanatçı duyarlılığıyla yansıttığı “Yeni Dünya/Coxa” adlı albümünü geçtiğimiz ay çıkartan Köksal Ekinci, "Zümrüt Şarkılar" adını verdiği yeni albümünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bir video klip eşliğinde yayınladı.

Gökyüzünün şifasını notalara nakşeden şarkı yazarı ve müzisyen olarak nitelendirilen Köksal Ekinci’nin "Zümrüt Şarkılar" albümünde 6 şarkı yer aldı.

Astro-Müzik türünde parçalar yapan Ekinci; Sevgi, Bilgelik, Ölümsüzlük, Koşulsuz Aşk, Şans, Bereket sembolü olan Zümrüt’ün tarih boyunca bir çok kültürde ve uygarlıkta çok değerli kabul edilen, doğanın bize sunduğu mucizevi yer altı kaynaklarından biri olduğunu hatırlattı.

Sanatçı Zümrüt’ün büyüleyici ve ilham verici güzelliği ile Mısır'dan Peru'ya kadar sayısız efsaneye, pek çok mitolojik öyküye ve edebiyat eserine konu olduğuna ve cennet taşı olarak bahsedildiğine vurgu yaptı:

“Enerji açısından zümrüt taşının bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve kalbe şifa olduğuna, aşk enerjisi verdiğine inanılmaktadır. Zümrüt Merkür ve Venüs gezegenlerinin taşı ve kalp çakrasının rengi olarak kabul edilmektedir. Tüm bu öğelerin biraraya gelmesiyle, albümümün açılış şarkısı olan "Zümrüt/ Sirius (İsis)"in verdiği ilhamla, adını Zümrüt Şarkılar olarak belirledik”.

“Şarkımın sözlerindeki, ‘mutlu mutlu sevip sevilelim, mutlu mutlu umut ekelim, mutlu mutlu çoğalalım, birlikte yürüyelim’ dizeleri, büyük emeklerle varedilmiş Cumhuriyetimizin ne kadar değerli bir hazine olduğunu hatırlatıyor bana her söylediğimde… Çünkü dünyanın en önemli devletleri arasında yer alan Türkiye'mizin, Orta Asya köklerimizden bu yana getirdiği barış, sevgi ve mucizelerle dolu bir kültürün parçasıyız bizler. Şarkımın bugün yayınlanması da, sözleri ve müziğindeki coşkuyu, tüm müzikseverler ile paylaşmak isteğime dayanıyor” diyen Ekinci, Zümrüt parçasını 3 yıl önce çocukluğundan bu yana en çok sevdiği bayramlarımızdan biri olan Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu içinde yazdığını belirtti.

Şarkıların prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, yeni pop döneminin önemli müzisyen, şarkıcı ve bestecilerinden biri olan Alper Gemici üstlendi. Şarkıların mixleri, yine adından çokça sözettiren müzisyen İlkay Dinsever tarafından yapıldı. Mastering ise ünlü isimlerden Evren Arkman tarafından gerçekleştirildi.

Zümrüt / Sirius (İsis) şarkısının video klibi, sıradışı tasarımlarıyla tanınan sanat yönetmeni Anıl Çezik tarafından hazırlandı.

Köksal Ekinci, Dijital platformlardaki ilk üçlemesi “Yas”, “Belki” ve “Dünya”yı 2019’da yayınlamıştı. Köksal Ekinci, 2020’de “Sen Ben Oldun” ve “Veda” adlı parçalarıyla dinleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında “Venüs” ve “Ay’ın Nefesi” adlı parçalarını yayınladı. “Güneş’in Kalbi” adlı ilk albümü de gezegenleri ve yıldızları konu alan üçlemenin, sanatçının kendi deyimiyle İlk Bahar döneminin tamamlanması oldu. Yaz ayları boyunca yaratımını artırarak sürdüren Ekinci arka arkaya "Suskun Gönül" ve "Yeni Dünya/Coxa" adlı albümlerini yayınladı.