Kolombiya'da son 5 yılda 270 eski FARC mensubu öldürüldü
Kolombiya'da Kasım 2016'dan bu yana silah bırakarak siyasi alanda faaliyet göstermeye karar veren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından 270'i öldürüldü.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, başkent Bogota'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve örgütün eski lideri Rodrigo Londono'nun imzaladıkları barış anlaşmasıyla sivil hayata dönen FARC'ın eski üyelerinden biri daha cinayete kurban gitti.
Ülkenin Caqueta eyaletine bağlı El Aquila köyünde, eski bir FARC mensubunun daha öldürülmesiyle son 5 yılda öldürülenlerin sayısı 270'ye yükseldi.
Adını 24 Ocak'ta 'müşterek' ve 'ortak' anlamlarına gelen 'COMUNES' olarak değiştiren FARC'ın eski partisi olaya ilişkin açıklamasında, cinayetleri kınayarak, "Güne yeni bir suikast haberiyle uyandık, bazıları nefret saçmaya devam ediyor, insanlar ailesinin gözünün önünde öldürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya'da, hükümet ile FARC arasında 2016'daki anlaşmayla başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, 20 Nisan'daki açıklamasında, ülkede 2016 sonundan bu yana 276 eski FARC militanının ve 900'den fazla topluluk liderinin öldürüldüğünü aktarmıştı.
Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Bakan'ın sözlerine tepki yağdı
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
En Çok Okunan Haberler
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- A haber 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Elon Musk'ı dinleyerek denedi: Gitti giden
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- 128 milyar dolara da el attı
- İBB'nin verdiği atlar kıyma-kuşbaşı oldu iddiası
- 'Thodex' skandalında yeni gelişme
- AKP'den istifa eden başkanın isyanı