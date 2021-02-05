Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
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