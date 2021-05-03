Konak Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:20

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde inşası başlayan Konak Bilim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Herkesin faydalanacağı ama özellikle çocuklar için büyük önem taşıyan merkezin, çocukların bilimi sevmeleri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Batur, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gelecekte modern bilime katkı sunan, dünyayı algılama düzeyi yüksek nesiller istiyorsak onlar için şimdiden çalışmamız, onlara en iyi hizmeti sunmamız gerekiyor” dedi.

DENEYLER YAPILABİLECEK

Batur şunları kaydetti:

“Çocuklar için hizmet üretmeyi, onlar için kente oyun alanları, yeşil alanlar, kreşler, eğitim merkezleri kazandırmayı önemsiyoruz. Çocuklarımızın bilimle buluşacağı, uzay ve gökyüzüne dair bilgi edinirken eşsiz bir deneyim de yaşayabilecekleri bir merkez oluşturalım dedik ve Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bir proje tasarladık. Burada inşaatına başladığımız Konak Bilim Merkezi'nde, her yaştan insanımız bilim ile buluşacak.

Ancak en önemlisi çocuklar bilime ilk adımlarını atacak, deneyler yapacak. Onlar için hazırladığımız planetaryumda da uzay ve gök cisimlerini gözlemleme şansı bulacaklar. Konak’taki tüm çocukların, özellikle de ilkokul çağındaki çocuklarımızın deneysel çalışmalarını yürütebileceği, uzayı ve gök cisimlerini öğrenebilecekleri planetaryum ve bilim merkezini çok yakında kentimize kazandırıyoruz.”

MODERN BİLİM MODERN BİNADA

Çocukların sıklıkla kullanacağı merkezin binasının modern ve dayanıklı olması gerektiğinin altını özellikle çizen Başkan Batur, binanın tüm yapım aşamalarını takip edeceklerini dile getirdi. Temel kazısı yapılan Konak Bilim Merkezi'nin inşaatı zemin koşulları gözetilerek ve son teknoloji kullanılarak yapılacak. Yapı, 19 metre derinliğinde ve 60 cm çapında 68 adet jet grout kazığı üzerine inşa edilecek. 200 metrekarelik kapalı alana sahip olacak binanın üzerine kubbe şeklindeki planetaryumun monte edilmesi ile Konak Bilim Merkezi hizmete hazır hale getirilecek.