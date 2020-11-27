Konak ve Bayraklı belediyelerine ödül

27 Kasım 2020 Cuma, 08:09

Konak Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu 7.'si düzenlenen Türkiye'nin önemli firmalarının ve belediyelerin katıldığı Sürdürülebilir İş Ödüllerinde İzmir'e gurur yaşattı. Konak Belediyesi ve Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği arasında yürütülen ve tarihi İstiklal Okulunu yeniden şehre kazandıracak "Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi" projesi, Sürdürülebilir İş Ödüllerinde "iş birliği" ödülünü kazandı. Bayraklı Belediyesi de, TV BEK projesiyle 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' alanında ödüle layık görüldü.

Pandemi şartları nedeniyle online düzenlenen ödül törenine bağlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta 3 bin 500'e yakın tescilli bina olduğunu ve tarihi ayağa kaldıracak projeler ile bu projeleri hayata geçirecek iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı. Başkan Batur, "Belediye olarak hem kendi olanaklarımızla hem de sivil inisiyatif ve sivil toplum örgütleri ile restorasyon çalışmaları yürütüp kentin önemli değeri olan Kemeraltı, Agora ve Kadifekale arasındaki altın üçgenin ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar arasında Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hayata geçecek İstiklal Okulu binası, 1900'lü yılların başında inşa edilmiş, kentin çok önemli ve değerli yapılarından bir tanesi" diye konuştu.

İnternet üzerinden düzenlenen ödül törenine katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Değerli BAYSEM çalışanlarımıza, öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Nitelikli bir eğitim kurumu olan BAYSEM, Türkiye'de online eğitime ilk geçen kurumlardan biri oldu. Pandemi sürecinde de interneti, bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimize ulaşmak için geliştirilen TV BEK projemizle organizasyonda yer aldık. Gönüllü öğretmenlerimiz ve TV 35 aracılığıyla Türkiye'nin tamamında dezavantajlı çocuklarımıza ulaşarak, televizyon üzerinden eğitimler veren, EBA gibi bir programla katıldık. Bizi ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum" dedi.