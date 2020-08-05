Konak'ta hane sayısı az olan 20 mahalle birleştirilecek

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:16

Konak Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonunda yapıldı. Meclis toplantısını yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplantı sırasında pandemi kurallarına dikkat edilmesi konusunda meclis üyelerine hatırlatma yaparak oturumu başlattı. Oturumu, belediyenin devam eden çalışmaları ile ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması ile açan Başkan Batur, Kurban Bayramı’nda uygulanan Askıda Kurban kampanyası ile yaklaşık 2 ton kurban etinin ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi ve ilgi gösteren İzmirlilere teşekkürlerini iletti.





İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜNDEME ALINDI

Konak Belediyesi meclis üyeleri kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı. İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan 81 maddeyle ilgili bilgilendirme yapılması, Konak halkının bu konuda bilinçlendirilmesi adına çalışmalar gerçekleştirilmesi konusu gündeme taşındı. Kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi için önerge ilgili komisyonlara havale edildi.

KONAK'TA 20 MAHALLE BİRLEŞİYOR

Konak'ta nüfusu 300’ün altında kalan 20 mahallenin birleştirilmesine yönelik komisyon raporu da görüşüldü. Alınan karara göre Akdeniz, Bozkurt, Çınarlı, Fevzipaşa, Güneş, Güzelyurt, Hurşidiye, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Kurtuluş, Odunkapı, Oğuzlar, Sümer, Nedim Tuğaltay, Vezirağa, Yenigün, Uğur ve Tan Mahalleleri yapılacak çalışma sonrası birleştirilecek. Ayrıca 4 mahallenin de kentsel dönüşüm kapsamında isimleri değişecek. Mahallelerin 2024 yılına kadar mevcut haliyle kalacağını ve muhtarlarının da görev başında olacağını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:









“Nüfusu 300’ün altında olan 20 mahallemiz 2024 yılına kadar mahalle olmaya devam edecekler. 2024 yılında bu mahallelerimiz birleştireceğiz. Uzun süredir bekleyen bir çalışmaydı. Mahallelerin birleştirilmesi ve yeni isimlerinin verilmesi konusunda komisyonlarımız, muhtarlarımızla da görüşerek uzun soluklu bir çalışma yapacaklar.”



