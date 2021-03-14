Konak'ta kadın emeği kooperatifle güçlenecek

14 Mart 2021 Pazar, 12:11

Konak Belediyesi’nin kurduğu ancak pandemi süreci nedeniyle resmi yazışmaları ertelenen Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi, Ankara’dan gelen onay ile birlikte resmen faaliyete geçti. Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin kuruluşu için tüm yasal işlemlerin tamamlandığını müjdeleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konaklı kadınlarımız artık daha güçlü. Daha çok üretecekler, üretecekleri değerlenecek. Kadınların emeği kooperatif ile güvence altına alınacak. Kooperatif çatısı altında verilecek eğitimler ile kadınlar meslek edinip istihdama da katılacak. Biz de Konak Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.

KADINLAR İSTİHDAMA KATILACAK

Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi, Konaklı kadınların haklarını öğrenmesi, dayanışma içinde olması ve üretime katılmasında yol gösterici bir işleve sahip olacak. Klasik anlamdaki elde üretim ve satış modelli kooperatifler yerine Konak Kadın Kooperatifi bünyesinde düzenlenecek mesleki eğitimler ile kadınların istihdama katılması sağlanacak. Kooperatif, başta KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) olmak üzere sivil toplum örgütleri ile de işbirlikleri yaparak kadınların kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak.