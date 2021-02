Konak'ta kadınlar için iş garantili kurs

09 Şubat 2021 Salı, 13:59

Konak Belediyesi, İzmir İş Kadınları Derneği’yle birlikte hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden 71 bin 415 TL hibe almaya hak kazanan “İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi’ni, Halil Rıfat Paşa Konağı’nda yapılan açılış töreniyle başlattı. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin, dernek yönetim kurulu üyeleri, İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İŞKUR Konak Şube Müdürü İbrahim Ay, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Öztürk, projenin ortağı olan Yaman Tekstil’in Genel Müdürü İlhan Yaman, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ile Konak Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

BATUR: PROJELERE AÇIĞIZ

Konaklı 30 kadına, 3 ay boyunca düz dikiş, reçme ve overlok makinesi operatörlüğü, 10 kadına ise 10 günlük tekstil tasarımı eğitimi verilecek projenin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi’nin hemen her çalışmayı sivil toplum örgütleriyle birlikte hayata geçirdiğine işaret etti. Batur, “Bu hem sivil toplum örgütlerinin hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi noktasında hem de Konak Belediyesi’nin vatandaşla ve sivil inisiyatifle bir araya gelmesi noktasında çok önemli. Şimdiye kadar çalışmalarımızın yüzde 90’ını sivil toplum örgütlerimizle birlikte gerçekleştirdik” dedi. Projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Batur, “Bugün makinelerimiz de geliyor. Bu çok güzel bir çalışma. Özellikle kadınlarımızın iş dünyasında ve diğer ekonomik sıkıntılarının aşılması noktasında yapılacak her türlü çalışmaya Konak Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazırız. Kamu kurumu, yerel yönetim, sivil inisiyatif bir araya gelince işte böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Bu işin siyaseti değil, kentteki insanlara nasıl faydalı oluruz, kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza nasıl faydalı oluruz, biz bunun derdindeyiz. Ben bu konuda sivil toplum örgütlerine seslenmek istiyorum: Konak Belediyesi projelere açıktır” dedi.

“GURUR KAYNAĞI”

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 7 projenin üçünü Konak Belediyesi’nin yürüttüğüne de dikkat çeken Batur, “Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Birlikte Konak anlayışıyla yola çıkmıştık, aynı anlayışla da yola devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Moralimizi bozmayalım. Bu iki sene içinde bir göktaşı düşmedi, Allah daha beterinden korusun ama belediyeler hiç aksatmadan işlerine devam ediyor. Belediyeler hem felaketleri aşmaya çalışıyor hem de bu tür projeleri hayata geçirmek için çabalıyor. Halkımızın şu anda en büyük isteği moral motivasyon. Bu projeler de moral verecek çalışmalardır” diye konuştu.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin ise “Konak Belediyesi desteğiyle oluşturacağımız bu merkezde aslında bir temel oluşturmak istiyoruz. Bu merkezde tekstil ve endüstriyel tasarımla başlayıp artırılmış gerçeklikle devam eden, üç boyutlu yazıcılarla baskı hizmetlerinin sunulduğu hatta yapay zeka uygularını da yanına alıp deney merkezi yaratmak istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey sürdürülebilir mekanlar, birlikte hareket edebileceğimiz kurumlar ve yol arkadaşlığı yapabileceğimiz, harika yürekli dostlar. Ve biz İzmir’de çok şanslıyız ki bu değerli kurum ve kuruluşlara, kişilere sahibiz” diye konuştu.