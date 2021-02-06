Konak'ta kahvehane esnafına nakit desteği: AKP grubu destek vermedi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:40

İzmir'de Konak Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönetiminde toplanan mecliste, pandemi kısıtlamaları nedeniyle en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaf kollarından kahvehane işletmecilerine 350 TL nakdi yardım yapılması kararı alındı. İzmir Kahveciler Esnaf Odası'ndan gelen talep üzerine meclis gündemine taşınan kahveci esnafına nakdi yardım yapılması ile ilgili madde, komisyonda görüşülmesinin ardından mecliste oylandı. Konak ilçe sınırları içerisinde kahvehane işleten, Kahveciler Esnaf Odası'na kayıtlı yaklaşık 341 esnafa, 350’şer TL nakdi yardım yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Esnafa yardımda AKP gurubu çekimser kalırken, önerge CHP, İYİ Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile kabul edildi. “Bütün samimiyetimiz ile esnafımızın yanındayız” diyen Başkan Batur, pandemi sürecini birlikte aşacaklarının altını çizdi.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Konak Belediyesi olarak, ilçedeki müzisyenlere de erzak yardımına başladıklarını açıklayan Başkan Abdül Batur, samimiyet vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu dönemde en çok sıkıntı yaşayan kesim olan esnafımıza destek olmak istiyoruz. Kahveci esnafımız, tamamen kapanmak zorunda kaldı. Açık oldukları süreçte bile müşterisi olamadı. İlçemizde 341 civarında kahveci esnafımız var. 350 TL belki çok büyük bir rakam değil ama hem onlara moral ve motivasyon olsun, hem de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Konak Belediyesi’nin gücü ne kadar el veriyorsa esnafımızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Keşke daha fazla olsa, daha fazla destek verebilsek. Başkan olarak, meclis üyesi olarak bazen gözünüzü karartacaksınız, vatandaşın esnafın yanında olacaksınız. Evet, belki bu yardım onların çay parası bile değil ama esnafımızın yanında olduğumuzu, bu dönemi birlikte aşacağımızı, yaraları birlikte saracağımızı göstermenin bir ifadesi. Bütün samimiyetimiz ile esnafımızın yanındayız.”

"GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ"

Başkan Abdül Batur, kuvvetli yağışlar ve su taşkınları sebebiyle yaşanan sel afetinin ardından bir araya gelen mecliste, belediyenin afet çalışmalarını da aktardı. Konak Belediyesi olarak tüm ekipleri seferber ettiklerini; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile birlikte sahada oldukların ifade eden Başkan Batur, “Bir kez daha İzmir’imize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Afetler arka arkaya geliyor ama gün dayanışma günüdür. Yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Gece yarılarına kadar görevlerini yerine getiren, selden etkilenen bölgelerde hala çamur temizleme çalışmalarını sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Pandemi ile mücadele ederken İzmir’de art arda deprem ve sel felaketleri yaşandığını söyleyen ve artık İzmir’de felaketlerin sona ermesi dileğinde bulunan Başkan Batur, 265 personel ve iş makineleri ile sahada çalışmaya devam etiklerini de sözlerine ekledi.

"KONAK'A İŞ YAPMAYA GELDİK"

Mecliste görüşülen ilgili madde ile Konak halkına yönelik hizmetler için kredi kullanımı ve borçlanma yetkisi isteyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bugüne dek inşa edilen ve inşaatı süren tesisleri, restorasyon çalışmalarını ve bu çalışmalara harcanan miktarları da açıkça belirtti. İş yapmak ve hizmet üretmek için göreve geldiklerini hatırlatan başkan Batur, aldıkları kredileri yatırım için kullandıklarının altını çizdi. Basmane Meydanı’nda yapılacak yeni bina ve diğer yatırımlar için kredi kullanacaklarını, hizmet üreterek Konak halkına verdikleri sözü tutacaklarını dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu:

“Bu kentin belleğinde Basmane 9 Eylül Meydanı ve Konak Belediyesi birlikte yer etmiştir. O meydana ve Konak Belediyesi’ne yakışır bir binayı kazandıracağız. Yenişehir’deki alanda da Konaklı gençlerin, çocukların spor yapacağı bir kapalı spor salonu inşa emek için projeye başladık bile. Maalesef Konak Belediyesi’nin kendine ait bir kapalı spor salonu yok, bu ihtiyacı da gidermiş olacağız. Bu kararları vatandaşa sorarak, vatandaşın talebi doğrultusunda aldık. Geçmiş dönemlerde görev yapmış olan belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda Konak Belediyesi’nin İller Bankasından 150 milyon TL kredi limiti var. Bunu kullanacağız çünkü iş yapacağız, yatırım yapacağız. Borçlanmaktan çekinmeyeceğiz. Borçlanacağız ama karşılığında hizmet getireceğiz. 2024’te halkın karşına, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmiş bir belediye olarak çıkmak istiyoruz.”