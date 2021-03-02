Konak'ta kentsel dönüşüm planları onaylandı

02 Mart 2021 Salı, 11:34

Konak Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mecliste 200 hektarlık alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Beştepeler Bölgesi kentsel dönüşüm imar planları oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl Gültepe kentsel dönüşümü için hazırlanan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisini oybirliği ile kabul eden Konak Belediye Meclisi, Beştepeler Kentsel Dönüşümü için de birlik oldu. Meclisteki tüm parti gruplarının olumlu yönde kararını bildirmesi sonucu Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon önerisi oy birliği ile kabul edildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında alınan ve kentteki hasarlı, riskli yapıların hak kaybı yaşanmadan dönüşümüne ilişkin kararı hatırlatarak, “Bugün Büyükşehir meclisindeki konsensüs, kentteki değişimin, dönüşümün başlangıcı oldu. Konak’ta da ‘Birlikte Konak’ anlayışı ile Gültepeler planlarında olduğu gibi Beştepeler planlarında da meclisimizde oybirliği ile karar alarak tam bir uzlaşı sağladık. Bu bizi güçlendirdi ve büyük bir enerji yükledi. Hem Konak Belediyesi’ne hem oradaki halkımıza hayırlı olsun” dedi.

BATUR: PARSEL BAZINDA DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILDI

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kentteki hasarlı ve riskli yapıların hak kaybı yaşanmadan dönüşümü ile ilgili yaptığı olağanüstü toplantıda oy birliği ile alınan kararı meclis üyelerine aktardı. “Kent için, kentin geleceği için çok önemli bir karara imza atıldı. Parsel bazında kentsel dönüşüm yapılmasının önü açıldı” sözleri ile yapılan düzenlemeye bir kez daha dikkat çeken Başkan Batur, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere kararda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Batur şöyle konuştu: “Özellikle 30 Ekim deprem felaketinden sonra bu kentin artık güvenli ve depreme dayanıklı binalara ihtiyacı olduğu gün yüzüne bir kez daha çıkmıştı. Bina envanterine baktığımızda, özellikle eski yerleşimleri ve binaları olan Konak ilçesinde de 1975 yönetmeliğine göre yapılmış çok fazla bina olduğunu görüyoruz. Bu binaların belli kriterlere göre yenilenmesi; binalarda oturanların haklarının kaybolmaması için aynı inşaat alanının sağlanması yönünde çalışmalar yapılacak. Parsel bazında kentsel dönüşüm yapılmasının önü açıldı. Baştan beri bu konudaki kararlı tutumunu ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, ileride herhangi bir hukuki problem olmaması konusunda yol göstererek danışmanlık yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, imar komisyonu ve diğer komisyonlarda görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımıza, büyükşehir ve ilçe belediyelerin bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bu karar, oy birliği ile uzlaşı içinde kabul edildi, meclisteki tüm gruplara teşekkür ediyorum. Kentimize, beklenti içinde olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Konak Belediye Meclisi olarak, Gültepe planlarından sonra ‘Birlikte Konak’ anlayışı ile ortaya çıkardığımız Beştepeler kentsel dönüşüm imar planlarını da oy birliği ile onayladık. Bu uzlaşı bizi güçlendirdi, bize enerji verdi. Hepinizin eline sağlık, yüreğine sağlık. Konak’ımıza hayırlı osun.”