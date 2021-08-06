Konak’ta online ruhsat dönemi

06 Ağustos 2021 Cuma, 07:38

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, belediyenin geçen haziran ayında başlattığı online ruhsat hizmetinden yararlanarak ruhsatlarını alan Konaklı esnaflara belgelerini teslim etti. Hizmetin esnaf dostu bir uygulama olarak başlatıldığına işaret eden Batu, “Dijital çağda yaşıyoruz. Birçok hizmet zaten artık dijital dünyaya kayıyor ve bu beraberinde büyük kolaylıklar da getiriyor. Pandemi de bu süreci hızlandırdı. Biz de mümkün olduğunca çok hizmetimizi, vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak adına online olarak da vermeye çabalıyoruz. Şimdi esnafımızın da memnun olduğunu görüyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Bizim işimiz, esnafımızın işini kolaylaştırmak. Biz Konak’a hizmet için geldiğimizi söylemiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz” diye konuştu.